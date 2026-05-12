Articolo 42.7 Ue: attacchi ibridi e Nato, i tre scenari di attivazione spiegati da Kallas

Tre scenari per l'attivazione dell'articolo 42.7 del trattato sull'Ue, senza lo 'scenario Groenlandia', politicamente esplosivo, in cui gli Usa, Paese Nato, invadono il territorio di un alleato, la Danimarca, al cui Regno appartiene la grande isola artica desiderata da Donald Trump. Li delinea l'Alta Rappresentane dell'Ue Kaja Kallas, a Bruxelles a margine del Consiglio Difesa.

"Fondamentalmente - spiega - il documento che abbiamo scritto sull'operatività dell'articolo 42.7 ha tre scenari diversi. Uno è lo scenario in cui, c'è un attacco a un Paese Nato. Quindi l'articolo 5 e l'articolo 42.7 vengono attivati in parallelo. Un altro è quando c'è un Paese che non fa parte della Nato che è solo 42.7. E poi il terzo è quando (l'attacco, ndr) è al di sotto della soglia dell'articolo 5, quindi è un attacco ibrido".

"Naturalmente - aggiunge Kallas - non stiamo parlando pubblicamente di queste esercitazioni, perché in realtà mostrano le lacune che abbiamo. Questo era il punto di questa esercitazione, in cui dobbiamo essere più concreti. Chi fa cosa? Chi può chiedere cosa alla Commissione? Cosa può fare la Commissione? Cosa può fare il Servizio per l'azione esterna e cosa possono fare gli Stati membri? Quindi, è complicato, perché l'articolo è molto ampio e vago. Dobbiamo aggiungere più sostanza", conclude.

L'articolo 42.7 prevede la mutua assistenza (non la mutua difesa come l'articolo 5 del trattato dell'Atlantico del Nord) tra i Paesi dell'Ue in caso di un attacco contro un Paese membro.