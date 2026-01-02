Spunta il video dell'attacco ucraino con droni alla residenza di Vladimir Putin a Valdai. Ma è un fake. Profili russi - su TikTok, Telegram e X - rilanciano la clip che mostra un attacco di droni a quella che dovrebbe essere la residenza del presidente russo. Le immagini mostrano l'arrivo di 2 droni sull'edificio. Uno dei velivoli viene abbattuto tra esplosioni e fumo, l'altro - dopo aver colpito l'ingresso della 'reggia' - si allontana in ritirata volando oltre il cancello della zona nord.

🤡 The Russians have released a video on TikTok and X made by AI that supposedly shows a strike on Putin's residence in Valdai.



P.S. I have never seen so many comments from Arabs and Indians to hit Ukraine hard... pic.twitter.com/jM0AEIFtS4 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 2, 2026

Tutto finto. Le incongruenze sono tante e facilmente verificabili. La residenza, ad esempio, non ha le caratteristiche della vera 'casa' di Putin: l'edificio mostrato nel video differisce in maniera rilevante dall'originale. Altro elemento: la denuncia di Mosca, che continua a far riferimento ad un attacco effettivamente avvenuto, ha chiarito che i droni sono stati neutralizzati senza alcun danno per persone o cose. Nessuna esplosione, quindi, nei pressi della residenza di Valdai.