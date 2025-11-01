circle x black
Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito

L'aggressione nel Cambridgeshire su un convoglio diretto a Huntingdon

Polizia inglese - Afp
01 novembre 2025 | 22.45
Redazione Adnkronos
Due persone sono state arrestate dopo un attacco con il coltello in un treno nel Cambridgeshire nel Regno Unito. La polizia britannica riferisce di "diverse persone" state accoltellate. "Stiamo attualmente rispondendo a un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate", ha dichiarato la Polizia dei Trasporti britannica su X, aggiungendo che "due persone sono state arrestate".

Agenti armati sono sulla scena dell'incidente, riferisce la polizia del Cambridgeshire secondo SkyNews. "Siamo stati chiamati alle 19.39 (ora locale) con segnalazioni che più persone erano state accoltellate su un treno. Agenti armati sono intervenuti e il treno è stato fermato a Huntingdon, dove due uomini sono stati arrestati".

"Un certo numero di persone sono state portate in ospedale", riferisce ancora la polizia.

