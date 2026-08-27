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Gb, attacco informatico a tre aeroporti: rubati i dati di quasi 9 milioni di passeggeri

Gli scali colpiti sono London Stansted, East Midlands e Manchester

Passeggeri in aeroporto - (Foto )
Passeggeri in aeroporto - (Foto 123RF)
27 agosto 2026 | 16.46
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Tre aeroporti britannici, quello di London Stansted, di Manchester e di East Midlands sono stati oggetto di un ''attacco informatico'' che ha portato al ''furto dei dati di circa 8,7 milioni di passeggeri''. Lo ha reso noto il Manchester Airports Group, l'operatore aeroportuale britannico che possiede e gestisce i tre aeroporti, spiegando che gli hacker hanno avuto accesso alle informazioni dei clienti, tra cui dati di contatto, codici postali e targhe dei veicoli. Gran parte dei dati compromessi si riferisce ai passeggeri che si sono registrati per il Wi-Fi gratuito nei terminal aeroportuali. Il gruppo aeroportuale ha precisato che non sono state compromesse informazioni bancarie o di pagamento dei clienti e che la sicurezza dei passeggeri e la sicurezza aerea non sono state messe a rischio.

"Il Manchester Airports Group è stato oggetto di un incidente di sicurezza informatica da parte di terzi non autorizzati", ha affermato un portavoce del Mag. "Abbiamo immediatamente contenuto il rischio e stiamo collaborando con consulenti specializzati, adottando le misure appropriate per proteggere i nostri clienti e i nostri sistemi. Abbiamo informato le autorità competenti e stiamo collaborando con loro", ha aggiunto.

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attacco informatico aeroporti britannici dati passeggeri
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