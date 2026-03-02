circle x black
Attacco in Iran, l'analisi del generale Tricarico: "Drone su Cipro? Ipotesi guerra in Europa da scartare"

L'ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ed attuale presidente della Fondazione Icsa: "Ma attenzione a terrorismo e cellule dormienti"

Jet della Gran Bretagna su Cipro - Afp
03 marzo 2026 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo l'attacco Usa-Israele all'Iran, e soprattutto la notizia secondo cui un drone di fabbricazione iraniana avrebbe colpito una base dell'aviazione britannica a Cipro, sarà guerra anche in Europa? A rispondere all'Adnkronos è il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ed attuale presidente della Fondazione Icsa.

"Europa non sembra bersaglio"

"Più che i nervi saldi - le parole del generale - andrebbe usato un po’ di buon senso per convincersi che l’estensione del conflitto iraniano all’Europa è un’ipotesi da scartare in partenza. Perlomeno in senso convenzionale, in seguito al raggiungimento di Cipro da parte di un drone armato. La spina dorsale della capacità militare iraniana è il suo armamento missilistico e non sembra che i paesi europei possano essere un bersaglio su cui spendere risorse preziose a fronte dei pericoli esistenziali che il regime stesso sta correndo", sottolinea il generale.

"Attenzione a terrorismo e cellule dormienti"

"Semmai - continua - ci si dovrebbe cautelare da un altro rischio non certo remoto come quello missilistico, il terrorismo ed una chiamata alle armi delle cellule dormienti. La diaspora negativa del regime, un pericolo teoricamente non infondato che prenderebbe presumibilmente di mira bersagli emblematici, che occorre proteggere con particolare attenzione, ma anche contesti più generici con qualunque arma a disposizione. Ed ancora più preoccupazione dovrebbe suscitare l’ipotesi non dietro l’angolo, ma per nulla peregrina con i tempi che corrono, di una condizione simile a quella israeliana o dei paesi del Golfo, ovverosia della tenuta del sistema di difesa aerea. Il nostro è piuttosto poroso e tutt’altro che impenetrabile. Quello dell’adeguamento del sistema di difesa aerea dovrebbe essere il primo passo serio da compiere in un processo di strutturazione di un modello di difesa nazionale o europeo", conclude Tricarico.

