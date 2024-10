Attacco Iran, Vaez (Icg): "Risposta Israele sarà devastante, punterà a nucleare"

Dopo il massiccio attacco subito, "Israele infliggerà sicuramente un colpo molto più devastante all'Iran", ritenendo la presenza militare Usa nella regione e la deterrenza regionale "indebolita" dell'Iran come "un'opportunità irripetibile per eliminare il programma nucleare iraniano. Ma indipendentemente dall'obiettivo, un colpo del genere è destinato a costringere Teheran a reagire, innescando un ping pong di missili balistici che potrebbe spingere l'intera regione nell'abisso". E' quanto afferma in un'intervista all'Adnkronos, Ali Vaez, direttore dell'Iran Project presso International Crisis Group (Icg), indicando lo scenario che - a suo parere - va delineandosi dopo l'attacco di Teheran e l'annunciata rappresaglia dello Stato ebraico.

Secondo Vaez, alla luce di quanto accaduto ieri, "l'Iran sembra essere arrivato alla conclusione che i costi dell'inazione superano i rischi dell'azione". Per l'esperto, Teheran è senza dubbio consapevole dei rischi derivanti non solo dal ripetere ma anche dall'espandere l'ondata di missili che ha fatto piovere su Israele, 'chiamando' una rappresaglia israeliana che sembra quasi certa. "Ma la volontà di procedere dell'Iran si basa probabilmente su un calcolo secondo cui i costi di trattenersi superano i rischi di contrattaccare quando ancora può", precisa.

L'analista di Icg evidenzia che le crescenti perdite per gli alleati del cosiddetto 'Asse della Resistenza', primo tra tutti Hezbollah, avevano esposto Teheran a "critiche senza precedenti da parte dei suoi stessi alleati per l'inazione". Vaez, infine, ritiene che "nonostante i sostanziali colpi inferti alla sua rete regionale, l'Iran mantiene significative capacità convenzionali e può, in coordinamento con i suoi alleati, minacciare ancora non solo Israele ma anche gli interessi e gli asset degli Stati Uniti. In altre parole, mentre Israele e gli Stati Uniti hanno senza dubbio la meglio in termini di capacità militari e di intelligence, l'Iran e i suoi alleati potrebbero comunque rappresentare una minaccia potente".