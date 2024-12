Attacco russo su 8 regioni, affonda nave armi russe diretta in Siria - Ascolta

Offensiva aerea russa contro 8 regioni ucraine, le sirene sono risuonate anche a Kiev. Come riportano i media locali esplosioni legate all'attività della difesa aerea sono state udite nella capitale. Mentre nella regione di Rostov in Russia, si sono registrate deflagrazioni nell'area della città di Millerovo, dove si trova un aeroporto militare come rende noto il ministero della Difesa russo. Secondo il Governatore locale, otto droni ucraini sarebbero stati abbattuti. Nel frattempo, è affondata la nave cargo russa "Ursa Major", inviata da Mosca per evacuare armi ed equipaggiamenti dalla Siria a causa di una esplosione avvenuta nella sua sala macchine.