Biden, nuova vita da 'disoccupato': niente discorsi a pagamento e debiti da 800mila euro

L'ex presidente degli Stati Uniti non sta ricevendo offerte, ma deve fare i conti con diverse spese, pur ricevendo una pensione 'dorata'

Joe Biden - Ipa/Fotogramma
16 settembre 2025 | 13.11
Redazione Adnkronos
Joe Biden è molto più disoccupato di quanto immaginava lasciando la Casa Bianca. L'ex presidente democratico infatti non sta ricevendo molte offerte di incarichi onorifici e, soprattutto, discorsi a pagamento che solitamente sono una cospicua fonte di guadagno per gli ex inquilini della Casa Bianca, calcolando, ricorda oggi il Wall Street Journal, che si parla di 'ingaggi' tra i 300mila e i 500mila dollari.

A parte la sua età avanzata, Biden a novembre prossimo compirà 83 anni, giocano un fattore importante l'impopolarità tra i circoli e lo stesso establishment dem, che addebitano alla sua scelta caparbia di ricandidarsi, salvo fare poi un passo indietro fuori tempo massimo, la rovinosa sconfitta alle elezioni e il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Senza contare che società e istituzioni private temono di provocare vendette e rappresaglie da parte di Trump e suoi offrendo a Biden il podio d'onore per loro eventi e conferenze.

Il giornale americano fa quindi un po' i conti i tasca a Biden, rivelando che l'ex presidente sperava, una volta lasciata la Casa Bianca, di poter estinguere debiti e mutui per 800mila dollari, compreso quelli per acquistare nel 2017 la casa da 2,7 milioni di dollari a Rehboth Beach. Senza contare le spese legali per i diversi processi del figlio Hunter, e il desiderio di lasciare un'eredità a figli e nipoti. Non è comunque che i Biden navighino in cattive acque, dal momento che il democratico riceve una pensione annuale da 416mila dollari, 250mila come ex presidente e 166mila come ex membro del Congresso e vice presidente. Senza contare che a luglio ha chiuso con una casa editrice un contratto da 10 milioni di dollari per le sue memorie.

