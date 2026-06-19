Un bambino di 3 anni è rimasto gravemente ferito in uno zoo di Huntingdon nella contea di Cambridgeshire, secondo quanto riporta il Times, dopo essere stato spinto in un recinto di coccodrilli da uno sconosciuto, poi, arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Arrestato 30enne per tentato omicidio

La polizia del Cambridgeshire ha identificato l'uomo come un 30enne originario del Norfolk, contea situata circa 160 chilometri a nord-est di Londra. L'aggressione è avvenuta intorno alle 13.30 allo zoo Johnsons of Old Hurst, a Huntingdon, struttura a conduzione familiare nei pressi di Cambridge.

Il piccolo è in condizioni critiche, ma stabili

Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Addenbrooke di Cambridge con ferite gravi. Tre ore dopo l'attacco, la polizia ha comunicato sui social che le sue condizioni erano critiche ma stabili. "In questa fase stiamo ascoltando i testimoni presenti allo zoo per ricostruire l’esatta dinamica di questo episodio sconvolgente", ha dichiarato la detective McCann.

Lo zoo è stato chiuso

In un comunicato diffuso sui social, lo zoo ha detto di pregare per il bambino e la sua famiglia. "Per rispetto della famiglia, la nostra Tropical House resterà chiusa fino a nuovo avviso", ha aggiunto la direzione. Sul proprio sito, lo zoo si descrive come casa di oltre 100 animali, tra cui coccodrilli, leoni africani e tigri del Bengala.