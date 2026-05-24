La polizia di Ankara ha fatto irruzione all'interno della sede del principale partito di opposizione in Turchia, il Chp, per mettere in atto la decisione del Tribunale che ha disposto la rimozione dell'attuale leader Ozguz Ozel. L'intervento segue la decisione del tribunale di considerare nullo il Congresso del 2023 che aveva eletto Ozel come leader e riporta Kemal Kilicdaroglu alla guida del partito.

Come si vede dai video condivisi dal sito di Haber, la polizia sta usando gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili di gomma per disperdere i dirigenti del partito, i cittadini e i parlamenti che si erano riuniti davanti alla sede del Chp, allontanandoli con la forza. ''Il Chp è sotto occupazione'', scrive la sezione giovanile del più antico partito della Turchia su 'X'.