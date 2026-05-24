circle x black
Cerca nel sito
 

Turchia, blitz della polizia nella sede del partito d'opposizione: lacrimogeni per cacciare i leader - Video

24 maggio 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polizia di Ankara ha fatto irruzione all'interno della sede del principale partito di opposizione in Turchia, il Chp, per mettere in atto la decisione del Tribunale che ha disposto la rimozione dell'attuale leader Ozguz Ozel. L'intervento segue la decisione del tribunale di considerare nullo il Congresso del 2023 che aveva eletto Ozel come leader e riporta Kemal Kilicdaroglu alla guida del partito.

CTA

Come si vede dai video condivisi dal sito di Haber, la polizia sta usando gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e proiettili di gomma per disperdere i dirigenti del partito, i cittadini e i parlamenti che si erano riuniti davanti alla sede del Chp, allontanandoli con la forza. ''Il Chp è sotto occupazione'', scrive la sezione giovanile del più antico partito della Turchia su 'X'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza