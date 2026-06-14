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Ragazza lanciata dal ponte, bungee jumping senza corda: 21enne muore in Brasile

Gli addetti dimenticano di agganciare la giovane, epilogo tragico

Un'immagine del video - (video da X)
Un'immagine del video - (video da X)
14 giugno 2026 | 20.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una ragazza di 21 anni è morta in Brasile dopo essere stata lanciata nel vuoto. Il bungee jumping dal Ponte dello Scheletro di Limeira, nello stato di San Paolo, ha avuto un esito tragico: come mostrano video agghiaccianti diffusi sui social, hanno evidenziato che la giovane non era stata assicurata a nessuna cima di sicurezza. La gestione scellerata dell'attrezzatura da parte degli addetti, che hanno gettato la ragazza a peso morto da circa 30 metri, ha provocato il decesso. La Polizia militare ha arrestato sei persone collegate all'evento e le autorità cittadine hanno avviato un'azione legale contro il governo federale, accusato di non aver vigilato sull'attività organizzata - pare senza alcuna autorizzazione - sul ponte. Due addetti avrebbero cercato di fuggire nella foresta ma sono stati bloccati. Alcune persone hanno tentato di rianimare la ragazza, ma tutte le manovre si sono rivelate inutili.

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bungee jumping brasile bungee jumping video
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