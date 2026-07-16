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Burkina Faso-Ue: crisi diplomatica, Bruxelles convoca l'ambasciatore

L'Ue protesta fermamente contro l'espulsione di due diplomatici dal Burkina Faso, convocando l'ambasciatore per la crescente tensione diplomatica.

La sede del Seae, il servizio diplomatico dell'Ue, a Bruxelles. - Foto Adnkronos
La sede del Seae, il servizio diplomatico dell'Ue, a Bruxelles. - Foto Adnkronos
16 luglio 2026 | 18.20
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

L'Unione Europea "protesta fermamente" contro "l'ingiustificata" decisione del Burkina Faso di espellere due diplomatici dalla delegazione dell'Ue, "senza aver ricevuto alcuna spiegazione". Lo afferma via social Anitta Hipper, portavoce per gli Affari Esteri dell'Ue. L'ambasciatore del Burkina Faso presso l'Ue "è stato convocato e seguiranno ulteriori provvedimenti".

Le autorità del Burkina Faso, ha riportato Africarivista.it, hanno dichiarato due funzionari della delegazione dell’Ue a Ouagadougou "persone non grate", dando loro tre giorni per lasciare il Paese.

I rapporti tra l'Ue e lo Stato del Sahel vivono una fase di tensione, anche per via delle critiche delle istituzioni Ue nei confronti dell'involuzione democratica vissuta dal Paese africano dopo il colpo di Stato che ha portato al potere Ibrahim Traoré, il quale ha tagliato i rapporti con la Francia, accusata di neocolonialismo, ha consolidare i legami con la Russia.

L'Europa ha perso in questi ultimi anni molto terreno nel Sahel, zona cruciale per gli interessi europei, anche per via dei flussi migratori che la attraversano.

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Burkina Faso Ue Sahel crisi Ue Burkina Faso Anitta Hipper
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