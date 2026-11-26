Il calendario giapponese della fortuna 2027 incorona i nati il 13 novembre e relega in ultima posizione chi festeggia il 16 giugno.

È una delle classifiche che ogni fine anno tornano puntuali a rimbalzare sui social, capace di mettere in fila tutti i 366 compleanni del calendario, 29 febbraio compreso, e di promettere a ciascuno il proprio posto nella graduatoria della buona sorte. La lista nasce da un sito di oroscopi e mescola numerologia occidentale e astrologia di origine cinese.

La classifica 2027

Sul podio salgono tre date d'autunno: il 13 novembre, il 22 novembre e il 3 dicembre. Novembre è il mese che piazza più compleanni nella top 10, quattro in tutto, seguito da agosto, settembre e dicembre con due date ciascuno. In fondo alla graduatoria è invece giugno a pagare il prezzo più alto, con cinque presenze nelle ultime dieci posizioni. Possono stare tranquilli i nati il 29 febbraio, che si collocano al 91° posto.

Posizione e data

1. 13 novembre

2. 22 novembre

3. 3 dicembre

4. 16 agosto

5. 25 agosto

6. 6 settembre

7. 14 novembre

8. 23 novembre

9. 4 dicembre

10. 15 settembre.

Le ultime posizioni

357. 12 giugno

358. 21 giugno

359. 30 giugno

360. 15 luglio

361. 6 maggio

362. 5 giugno

363. 12 ottobre

364. 4 luglio

365. 17 maggio

366. 16 giugno

Chi l'ha inventata

Le versioni rilanciate in Italia e in America Latina parlano genericamente di 'calendario giapponese', senza indicare un autore. La fonte, tuttavia, esiste ed è rintracciabile: si tratta di Uranai-chan wa kangaeta, sito giapponese di oroscopi che ogni autunno pubblica la propria graduatoria dei compleanni per l'anno successivo e che la presenta esplicitamente come un 'oroscopo originale', cioè di sua ideazione, non come un'eredità della tradizione.

Non si tratta, peraltro, dell'unica classifica in circolazione. In Giappone le graduatorie dei 366 compleanni sono ormai un genere a sé.

Come si calcola

• Il metodo di calcolo combina due sistemi, con la numerologia che pesa leggermente di più. Il primo passaggio consiste nel sommare le cifre del 2027 con il mese e il giorno di nascita, riducendo il risultato fino a ottenere un numero solo, che rappresenta il 'tema' dell'anno. Per i nati il 13 novembre il calcolo è 2+0+2+7+11+13, che dà 35 e quindi 8, il numero associato alla pienezza e ai risultati.

• Il secondo passaggio si affida allo Shichū suimei, i Quattro Pilastri del Destino di origine cinese, che valuta il rapporto tra il segno del mese di nascita e l'anno in arrivo, un anno di 'fuoco'. La classifica premia i nati nei mesi associati al metallo, tra agosto e inizio ottobre, e all'acqua, da novembre: non a caso nei primi 25 posti non compare nessuna data della prima metà dell'anno, e il primo compleanno tra gennaio e giugno è il 12 marzo, al 26° posto.

Va peggio a chi è nato tra il 6 maggio e il 6 luglio, nei mesi del fuoco: il miglior giorno di giugno è il 9, soltanto al 138° posto. Quando al segno del mese si aggiunge un 'numero maestro' della numerologia, cioè 11, 22 o 33, la caduta in fondo alla classifica è garantita. È il caso del 16 giugno, la cui somma dà esattamente 33.

Lo stesso meccanismo spiega perché la graduatoria cambi radicalmente da un anno all'altro: basta che muti una cifra dell'anno perché tutte le somme si spostino.

Esiste un ‘vero’ calendario della fortuna

Il vero calendario della fortuna si chiama il rokuyō, ed è ancora stampato su molti calendari giapponesi: a differenza dei compleanni però, serve ad esempio a scegliere la data migliore in settimana.

1. Senshō: favorevole al mattino

2. Tomobiki: da evitare per i funerali

3. Senbu: favorevole al pomeriggio

4. Butsumetsu: il giorno più sfavorevole

5. Taian: il più propizio, preferito per i matrimoni

6. Shakkō: favorevole solo intorno a mezzogiorno

Nello zodiaco orientale il 2027 sarà l'anno della Capra, o Pecora (hitsuji), di fuoco yin (丁未, hinoto hitsuji), e arriverà dopo il Cavallo di fuoco del 2026. In Giappone, dove si utilizza il calendario gregoriano, il cambio di segno viene fatto coincidere con il 1° gennaio.