La Cambogia accusa la Thailandia: "Intensificati i bombardamenti"

I due Paesi sono in trattative per porre fine al conflitto frontaliero

Attacco in Cambogia (Afp)
26 dicembre 2025 | 09.43
Redazione Adnkronos
La Cambogia ha accusato oggi la Thailandia di aver "intensificato i bombardamenti" nella mattinata nella provincia nordoccidentale di Banteay Meanchey, mentre i due Paesi sono in trattative per porre fine al conflitto frontaliero.

"Dalle 6:08 alle 7:15, l'esercito thailandese ha schierato aerei da combattimento F-16 per sganciare non meno di 40 bombe, intensificando i bombardamenti nella zona del villaggio di Chok Chey", ha dichiarato in un comunicato il ministero della Difesa cambogiano.

I media thailandesi intanto hanno accusato le forze cambogiane di aver lanciato attacchi massicci durante la notte lungo il confine nella provincia sudorientale di Sa Kaeo, dove - affermano - diverse case sono state danneggiate dai bombardamenti. Mercoledì Cambogia e Thailandia hanno avviato colloqui della durata prevista di quattro giorni per porre fine agli scontri. L'incontro si tiene presso un posto di frontiera nella provincia thailandese di Chanthaburi.

