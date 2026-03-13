circle x black
Caso Epstein, possibili altre dimissioni dopo pubblicazione messaggi WhatsApp di Mandelson

Starmer si è scusato per la sua gestione della nomina: "Ho commesso un errore, chiedo scusa alle vittime "

Peter Mandelson - Ipa/Fotogramma
13 marzo 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Keir Starmer potrebbe vedersela con nuove dimissioni non appena i messaggi WhatsApp di Peter Mandelson saranno pubblicati. Lo hanno riferito al Guardian fonti governative di alto livello. Ieri, il primo ministro britannico si è scusato di nuovo per la sua gestione della nomina di Mandelson, affermando: "Sono stato io a commettere un errore, e sono io che chiedo scusa alle vittime di Epstein, e lo faccio".

Il contenuto dei messaggi di Mandelson non sarà reso pubblico prima di diverse settimane. I messaggi saranno esaminati dalla commissione parlamentare per l'intelligence e la sicurezza, composta da membri del Parlamento e della Camera dei Lord, che valuterà, per motivi di sicurezza nazionale, quali possono essere divulgati. La pubblicazione era stata richiesta con una mozione parlamentare approvata dai conservatori, dopo che Mandelson era stato licenziato dopo soli nove mesi dal suo incarico di ambasciatore negli Stati Uniti, in seguito all'emergere di nuovi dettagli sui suoi legami con Epstein.

L'ex membro del partito laburista è stato arrestato con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio di una carica pubblica, dopo che alcune e-mail provenienti dai file Epstein del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbero dimostrato che aveva inoltrato informazioni riservate a Epstein mentre era segretario alle imprese nel governo di Gordon Brown. Mandelson aveva negato qualsiasi illecito.

I funzionari ritengono che alcuni degli scambi che saranno resi pubblici nella prossima tranche dei file Mandelson saranno sufficientemente dannosi da provocare ulteriori dimissioni. A tutti i ministri di alto livello, ai funzionari pubblici e ai consiglieri speciali è stato chiesto di far esaminare i propri messaggi telefonici, compresi quelli di coloro che non fanno più parte del governo, come l'ex vice primo ministro Angela Rayner, l'ex capo di gabinetto del primo ministro Morgan McSweeney e l'ex direttore della comunicazione Matthew Doyle.

Tag
Caso Epstein Dimissioni Messaggi WhatsApp Parlamento britannico Intelligence e sicurezza nazionale
