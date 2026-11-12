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Nvidia, altra tegola per il Ceo Huang: "Ha avuto relazione con una dirigente del gruppo"

Si tratta di Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario dell’azienda e sua subordinata

Nvidia, altra tegola per il Ceo Huang:
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12 novembre 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
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Jensen Huang, il capo di Nvidia indagato per una relazione con una donna che i servizi segreti statunitensi hanno identificato come spia cinese, avrebbe avuto anche una relazione extraconiugale con una dirigente alle sue dipendenze, secondo quanto riferito da cinque persone che hanno lavorato presso l’azienda. Secondo quanto riporta il New York Times, la relazione, di cui non si era mai parlato prima, era con Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario di Nvidia.

Secondo fonti del Nyt, in base al codice di condotta di Nvidia, ai dipendenti viene richiesto di "evitare situazioni in cui le nostre azioni creino conflitti", incluse le "relazioni personali", e l’azienda dichiara di "indagare tempestivamente sulle segnalazioni di comportamenti scorretti". Molte aziende hanno politiche che vietano ai dirigenti di intrattenere relazioni con i propri subordinati.

Huang, 63 anni, e la Powell, 48 anni, sono stati ripresi in un video mentre si scambiavano gesti affettuosi in un hotel di San Jose, in California, durante una conferenza di Nvidia tenutasi a marzo, secondo quanto riferito da due delle persone che lavoravano presso l’azienda. Sia Huang che Powell sono sposati con altre persone. Huang, che ha cofondato Nvidia nel 1993 e l’ha trasformata nel principale fornitore di chip per l’intelligenza artificiale, è stato oggetto di un’attenzione sempre più intensa. Il mese scorso, il New York Times ha riportato che un "dirigente cinese con cui aveva stretto amicizia era stato identificato dagli Stati Uniti come una risorsa dei servizi segreti cinesi".

Proprio per questo, questa volta secondo il Wall Street Journal, "il consiglio di amministrazione di Nvidia si appresta a destituire il cofondatore e Ceo Jensen Huang". Secondo il quotidiano il consiglio di amministrazione dell’azienda tecnologica si sarebbe riunito per decidere il futuro di Huang.

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