circle x black
Cerca nel sito
 

Indagine sul boss di Nvidia per legami con una spia cinese

sponsor

Il consiglio di amministrazione verifica i rapporti tra il CEO e una dirigente legata ai servizi di Pechino, mentre cresce l'allarme per la sicurezza dei semiconduttori e per le strategie tecnologiche della Casa Bianca

- Nvidia
- Nvidia
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha formalizzato l'avvio di un'inchiesta indipendente sulla condotta del fondatore e amministratore delegato Jensen Huang. Al centro delle verifiche vi è la relazione tra l'imprenditore e Alice Huang, figura di spicco della società partner Megaspeed, indicata dall'intelligence statunitense come un profilo reclutato dal Ministero della Sicurezza dello Stato cinese per acquisire informazioni riservate sul colosso dei microprocessori.

L'organo direttivo, affiancato da consulenti legali esterni, ha disposto gli accertamenti in seguito alle rivelazioni di stampa che hanno portato alla luce il legame tra i due, successivamente confermato come sentimentale dallo stesso Huang in una comunicazione interna. Pur manifestando piena fiducia nella cooperazione del vertice aziendale e precisando che al momento non risultano compromessi segreti industriali o interessi di sicurezza nazionale, il board ha ritenuto prioritario esaminare nel dettaglio ogni elemento disponibile per tutelare gli azionisti e la posizione strategica del gruppo.

Il quadro risulta particolarmente delicato sul fronte geopolitico, considerando che i chip per l'intelligenza artificiale prodotti da Nvidia costituiscono l'asse portante della supremazia tecnologica contesa tra Washington e Pechino. La stessa Megaspeed è da tempo sotto la lente del Dipartimento del Commercio per presunte operazioni di contrabbando di processori avanzati verso la Repubblica Popolare, in violazione dei rigidi vincoli all'esportazione mantenuti sia dall'amministrazione Biden sia da Donald Trump.

A complicare la posizione di Huang si aggiungono infine i suoi recenti e frequenti contatti con la cerchia ristretta del presidente Trump, circostanza che alimenta il timore degli apparati di controllo circa una possibile dispersione verso Pechino di valutazioni riservate legate alle politiche governative sull'hardware strategico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza