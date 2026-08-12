Ceuta, crisi migratoria: l'appello disperato alla ministra Robles

Pepi, un'operatrice sanitaria in pensione, ha fermato la dirigente politica durante la sua visita nell'exclave, per spiegarle che i ceutini, che sono molto "orgogliosi" di essere spagnoli, si sono sentiti "abbandonati" dalla madrepatria

Pepi, un'operatrice sanitaria in pensione residente a Ceuta, ha implorato la ministra della Difesa spagnola Margarita Robles di non "abbandonare" la città autonoma nel mezzo della crisi migratoria in corso. La donna ha espresso la sua paura a seguito del massiccio afflusso di migranti dal Marocco. "Siamo stati lasciati a noi stessi. Ci sentiamo maltrattati", ha affermato.

Al suo arrivo all'incontro con il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, la ministra è stata fermata anche da altri residenti che criticavano la gestione della situazione da parte del governo. "L'intero governo non ha vergogna", ha dichiarato un altro partecipante, mentre Robles osservava la scena, tra fischi e contestazioni.

Giunta al Palazzo Autonomo, sede del governo cittadino, Pepi ha fermato Robles per esprimere la sua "paura" a quasi due settimane dall'ingresso di 72mila migranti irregolari dal Marocco, secondo i dati ufficiali.

"Vivo da sola e non mi sono mai sentita così. Chiudo la finestra, la porta, osservo tutto. Ho dormito pochissimo la notte scorsa. Ho preso un coltello perché ho paura", ha detto Pepi tra le lacrime.

La donna ha anche affermato che Ceuta è una città spagnola "tanto quanto qualsiasi altra", sottolineando che è un luogo accogliente, ma che si sente "abbandonata e maltrattata. Siamo molto orgogliosi di essere spagnoli", ha ribadito, negando che la situazione sia tornata alla "normalità. Non si può andare in spiaggia o uscire in pace", ha protestato.

Robles ha confortato la donna, dicendole di essere "dispiaciuta" per quanto accaduto in città e l'ha persino invitata a prendere un caffè, ringraziandola per aver condiviso la sua storia. Il personale militare che accompagnava il ministro ha scortato la donna e un altro residente al Comando Generale di Ceuta.