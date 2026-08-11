Ceuta: Vivas chiede rafforzamento confini con il Marocco dopo l'ondata migranti

Il presidente della città autonoma di Ceuta, Juan Jesus Vivas, ha chiesto oggi al ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, di rafforzare il confine per renderlo "più sicuro" e impedire che la sua vulnerabilità venga nuovamente messa in evidenza, dopo l'afflusso di massa registrato il 30 luglio.

Vivas ha detto al ministro che quel giorno "è apparso chiaro che il confine è vulnerabile" e che "la sicurezza del nostro confine, e di conseguenza l'integrità territoriale e quindi la sovranità della nostra città, non sono garantite".

Il presidente/sindaco di Ceuta ritiene che, nel medio termine, saranno necessari lavori infrastrutturali per rafforzare il perimetro di confine e ha auspicato un maggiore coinvolgimento dell'Unione Europea, poiché, come ha sottolineato, non si tratta solo del confine tra Ceuta e la Spagna, ma anche del confine esterno dell'Unione.

Ha insistito sul fatto che la pressione migratoria non deve essere utilizzata come strumento per "destabilizzare Ceuta, la Spagna e l'Europa".

Vivas ha descritto l'ingresso massiccio di migranti del 30 luglio come "un assalto, un attacco, una violazione della nostra integrità territoriale" e ha stimato che circa 10mila persone che hanno partecipato all'ingresso di massa siano ancora presenti a Ceuta.

Dopo l'incontro con Albares, il presidente ha riconosciuto che la città sta attraversando "il momento più difficile della sua storia", pur ribadendo che le istituzioni devono mantenere un atteggiamento di "competenza statale e responsabilità istituzionale".

Durante l'incontro, Albares ha comunicato a Vivas l'intenzione del governo spagnolo di rimpatriare in Marocco coloro che sono entrati illegalmente durante l'ondata migratoria.

"Ci ha detto che l'unica opzione per chi è arrivato è il rimpatrio, l'espulsione in Marocco", ha affermato Vivas, precisando che questa intenzione si applica sia agli adulti che ai minori, nel rispetto delle normative vigenti.

"Il modo migliore per evitare che una situazione simile si ripeta, a prescindere da ciò che si deve fare al confine, è che tutti abbandonino l'aspettativa che venire a Ceuta risolva i loro problemi: né documenti, né asilo", ha affermato.

Vivas ha fatto notare che Albares gli ha anche comunicato la disponibilità del Marocco a facilitare il rimpatrio di coloro che si trovano ancora a Ceuta, sia adulti che minori. D'ora in poi, ha indicato, spetta al governo spagnolo "stabilire i meccanismi necessari" affinché questi rimpatri abbiano luogo, compresa l'adozione di qualsiasi legislazione necessaria e l'accelerazione dell'esame delle domande.

Il presidente-sindaco di Ceuta ha spiegato che durante l'incontro ha anche espresso al ministro il senso di "paura, inquietudine e abbandono" provato da parte della popolazione.

Vivas è convinto che la risposta del governo spagnolo finora "non è stata adeguata" alla gravità degli eventi e ha sostenuto che la reazione dello Stato avrebbe dovuto essere proporzionata a una situazione che, a suo avviso, ha costituito una violazione dell'integrità territoriale spagnola.

Ha fatto riferimento all'"indignazione" generata dalle conseguenze dell'irruzione di massa in vari aspetti della vita quotidiana della città. Nonostante ciò, Vivas ha sottolineato l'atteggiamento della popolazione di Ceuta, che, a suo parere, ha dimostrato "moderazione e maturità" e non ha dato luogo a reazioni xenofobe.