circle x black
Cerca nel sito
 

Ceuta: nuovi fondi Ue alla Spagna per la gestione migranti

La Commissione Ue erogherà fondi aggiuntivi alla Spagna per la gestione dei flussi migranti a Ceuta, coprendo attrezzature e assistenza umanitaria.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez - Fotogramma/Ipa
Il premier spagnolo Pedro Sanchez - Fotogramma/Ipa
06 agosto 2026 | 13.57
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea dovrebbe versare fondi "aggiuntivi" alla Spagna, per aiutarla a gestire i flussi migratori a Ceuta. Lo ha detto il portavoce Guillaume Mercier, oggi durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Possiamo confermare - ha affermato - che ieri la Commissione ha ricevuto una prima valutazione dei bisogni dalla Spagna. Stiamo esaminando rapidamente il documento, per individuare il modo migliore in cui possiamo fornire supporto".

Il passo successivo, ha continuato, "sarà che la Spagna presenti una domanda formale alla Commissione, in modo da dimostrare concretamente cosa stiamo facendo. Sarà un supporto aggiuntivo", che "potrebbe coprire una serie di elementi, a partire da attrezzature e servizi per la gestione delle frontiere, vista la situazione attuale, e potrebbe anche fornire assistenza umanitaria e medica".

Per quanto riguarda le agenzie dell'Ue, "abbiamo offerto supporto tramite Frontex e l'Agenzia europea per l'asilo. Ieri si è tenuto un incontro tra la Dg Home e i vertici delle agenzie esecutive per discutere di uno scambio di informazioni regolare e coordinato su come possiamo supportare la Spagna. Il lavoro è in corso su diversi fronti. Procediamo molto velocemente, a mano a mano che la situazione si evolve sul campo", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue migranti Ceuta crisi Ceuta
Vedi anche
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video
News to go
Caldo record taglia produzione ortofrutta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza