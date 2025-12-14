circle x black
Un cittadino eroe disarma il terrorista. Nella drammatica giornata a Sydney, con almeno 12 persone uccise oggi 14 dicembre nell'attacco a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hannukkah, spicca il gesto di un uomo che affronta uno degli attentatori e lo disarma.

L'emittente 7 News identifica il cittadino come Ahmed Al Ahmed, 43 anni, sposato e padre di due figli. Al Ahmed, che sarebbe un cristiano maronita originario del Libano, gestisce un negozio di frutta nella zona di Sutherland. L'uomo sarebbe rimasto ferito da due proiettili al braccio e alla mano: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

I video diffusi sui social mostrano un attentatore che spara con un fucile. Tra le auto parcheggiate, spunta un uomo che sorprende il terrorista alle spalle. Dopo una breve colluttazione, il cittadino si impossessa del fucile.

L'attentatore si allontana verso un ponte dove è appostato il suo complice, mentre il cittadino poggia il fucile a terra in attesa delle forze dell'ordine. I media australiani ovviamente evidenziano il coraggio del cittadino: dalle immagini, si vede un uomo robusto, che indossa una maglietta bianca e pantaloni neri. Dopo aver disarmato il terrorista, evitando ulteriori vittime, l'uomo ha la freddezza di non aprire il fuoco contro l'attentatore, che si allontana: sarà neutralizzato dalla polizia poco dopo.

"Quell'uomo è un vero eroe", dice il premier australiano Anthony Albanese. "Ha affrontato un uomo armato che sparava sulle persone e lo ha disarmato mettendo in pericolo la propria vita. Molti sono vivi per merito suo e per il suo coraggio".

