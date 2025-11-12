circle x black
Cina, crolla un ponte di 758 metri. Era stato inaugurato da pochi mesi - Video

La struttura era già stata chiusa dopo la comparsa di crepe sui pendii e sulle strade circostanti. Non si sono quindi registrate vittime durante il crollo

Il crollo del ponte dalle immagini su - X
Il crollo del ponte dalle immagini su - X
12 novembre 2025 | 16.31
Redazione Adnkronos
In Cina un ponte appena inaugurato è crollato, generando un'enorme colonna di polvere le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. È accaduto nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il ponte Hongqi era lungo 758 metri e la costruzione era terminata all'inizio del 2025, secondo quanto riporta la Bbc.

La struttura era già stata chiusa dopo la comparsa di crepe sui pendii e sulle strade circostanti. Non si sono quindi registrate vittime durante il crollo, che è avvenuto martedì pomeriggio quando le condizioni sul versante della montagna sono peggiorate, innescando frane che hanno portato al crollo di una parte del ponte.

