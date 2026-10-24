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Blitz Idf in Cisgiordania: "Azione antiterrorismo a Hebron". Almeno 15 palestinesi arrestati

L'operazione avviata dopo l'attacco di ieri costato la dita a due soldati israeliani oltre che ai due aggressori

Blitz Idf in Cisgiordania:
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24 ottobre 2026 | 08.42
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

Almeno 15 palestinesi sono stati arrestati dalle Forze di difesa israeliane (Idf) durante un'operazione condotta all'alba in Cisgiordania, dove sono state inviate dopo l'attacco di ieri a Hebron costato la dita a due soldati israeliani oltre che ai due aggressori, entrambi 27enni e membri della stessa famiglia. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa spiegando che il blitz è stato condotto dalle Idf nel governatorato di Nablus.

Fonti della sicurezza locale hanno riferito all'agenzia Wafa che unità militari israeliane hanno fatto irruzione in diversi quartieri residenziali della città di Nablus, perquisendo case e saccheggiando proprietà private prima di arrestare nove persone.

Parallelamente, le forze israeliane hanno fatto irruzione nel vicino villaggio di Burin, a sud di Nablus, dove sono stati effettuati altri sei arresti a seguito di perquisizioni domiciliari nella zona. A Hebron, invece, l'agenzia Wafa ha riferito che, durante le operazioni all'alba nelle zone di al-Jalda e Ein Deir Bahha, le truppe israeliane hanno costretto decine di residenti ad abbandonare le proprie case dopo aver circondato entrambi i quartieri.

"In risposta all'attacco a fuoco in cui due soldati dell'Idf sono rimasti uccisi e diversi altri feriti, l'Idf, insieme ad altre forze di sicurezza, ha avviato un'operazione antiterrorismo mirata e circoscritta nell'area di Hebron, da cui provenivano i terroristi", aveva spiegato nelle scorse ore Tsahal su X. "Le truppe hanno iniziato a condurre perquisizioni mirate in tutta la zona, finalizzate a individuare e smantellare infrastrutture terroristiche e a rinvenire armi, procedendo al contempo all'interrogatorio di alcuni sospettati.I residenti che si trovano nell'area interessata dalle operazioni potranno allontanarsi attraverso tre punti di uscita prestabiliti, previo interrogatorio e controlli di sicurezza. Le persone che dovessero destare sospetti durante tali verifiche saranno affidate alle forze di sicurezza per ulteriori accertamenti".

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