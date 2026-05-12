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Cisint (Lega) contro Lucano (Avs): "Chiarisca legami con imam accusato di terrorismo"

Lega: Cisint accusa Mimmo Lucano di aver visitato un imam legato al terrorismo di Hamas, chiedendo chiarimenti a livello Ue su possibili legami.

Mimmo Lucano - Fotogramma/Ipa
Mimmo Lucano - Fotogramma/Ipa
12 maggio 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint (Lega) critica il collega di Avs Mimmo Lucano (gruppo The Left) che la settimana scorsa, secondo quanto comunicato dall'Api (Associazione dei Palestinesi in Italia), ha visitato nel carcere di Rossano, nel Cosentino, Riyad Albustanji, un imam accusato di associazione con finalità di terrorismo, in attesa di processo.

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"La visita di esponenti della sinistra a soggetti legati al terrorismo - afferma l'eurodeputata - non rappresenta certo una novità: lo avevamo già visto nel caso Cospito e, oggi, si ripete con Mimmo Lucano che, in Calabria, ha incontrato Riyad Albustanji, uno degli arrestati nell’ambito dell’inchiesta su Mohammad Hannoun, accusato di aver finanziato l'organizzazione terroristica di Hamas".

Per Cisint , si tratta di "un'inquietante saldatura ideologica con gli islamisti che vede, ancora una volta, esponenti di The Left accostarsi ad organizzazioni violente e sovversive: lo dimostra il caso Ilaria Salis e anche lo stesso Lucano, recentemente decaduto da sindaco di Riace. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare per chiarire quali legami, anche finanziari, possano esistere tra Lucano e gruppi vicini ai terroristi di Hamas che, secondo le indagini, in Italia raccoglievano denaro a sostegno del terrorismo a Gaza. Il rischio che la commistione tra certa sinistra e ambienti islamisti non sia soltanto ideologica, ma anche economica, non va sottovalutato: è necessario fare piena luce", conclude.

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terrorismo Mimmo Lucano Anna Maria Cisint Lega Avs imam Hamas Left Hamas
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