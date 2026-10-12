Come spiega il New York Times, negli ultimi decenni le polemiche si sono concentrate sulla figura di Colombo, con attivisti che sostengono che il suo arrivo nelle Americhe abbia portato con sé genocidio e colonizzazione

Il sindaco di New York Zohran Mamdani non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. E' quanto riferiscono i media Usa. Questo weekend, riferisce il 'New York Times', Mamdani ha mantenuto la promessa che aveva fatto durante la campagna elettorale, annunciando che non avrebbe partecipato alla parata suscitando il disappunto di alcuni italoamericani di New York e degli organizzatori delle parate cittadine per il Columbus Day, poco abituati a essere snobbati dal City Hall.

L’ufficio stampa del municipio ha rifiutato di spiegare le ragioni dell’assenza di Mamdani, precisando però che nelle prossime settimane il sindaco di New York intende organizzare un ricevimento dedicato al patrimonio culturale italoamericano presso Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco. Sabato, inoltre, aveva pubblicato un video per celebrare il Mese del patrimonio italoamericano, che si svolge per tutto il mese ottobre. Secondo quanto riportato dal New York Post, nel fine settimana Mamdani non ha partecipato neppure alle altre parate più piccole organizzate in città per il Columbus Day. "E' un peccato che non possa essere qui con noi per celebrare la cultura e la comunità italoamericana. Saremo lieti di accoglierlo alle prossime sfilate e speriamo che possa unirsi a noi nel 2027", hanno dichiarato in una nota gli organizzatori della parata di Brooklyn.

Da quando è entrato in carica, a gennaio, Mamdani ha partecipato a diversi eventi di questo tipo tra cui le parate per il giorno di San Patrizio e il Capodanno lunare, oltre a manifestazioni dedicate alle comunità delle Indie occidentali, ecuadoriana, Lgbtq+, portoricana, dominicana e sikh. A maggio, tuttavia, il sindaco non aveva partecipato alla parata per l’Israel Day, motivando la propria assenza con la sua opposizione al governo israeliano. Gli organizzatori hanno evidenziato che era il primo sindaco a disertare l’evento dalla sua istituzione, nel 1964. "La parata del Columbus Day, da lungo tempo motivo di orgoglio per gli italoamericani - scrive il New York Times -, è anche fonte di controversie da molti anni". Negli ultimi decenni "le polemiche si sono concentrate sulla figura di Cristoforo Colombo". Attivisti "contestano la narrazione del navigatore italiano come grande esploratore, sostenendo che il suo arrivo nelle Americhe abbia portato con sé genocidio e colonizzazione". Nonostante le controversie, i sindaci di New York "partecipano generalmente ogni anno alla parata di Manhattan". Il sindaco Michael R. Bloomberg, tuttavia, aveva saltato l'evento nel suo primo anno di mandato, nel 2002, ma per ragioni personali e non politiche.