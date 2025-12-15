circle x black
Cerca nel sito
 

Conferenza degli ambasciatori, l’Italia tra difesa, energia e crescita: la diretta Adnkronos della seconda giornata

Conferenza degli ambasciatori, l’Italia tra difesa, energia e crescita: la diretta Adnkronos della seconda giornata
15 dicembre 2025 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adnkronos seguirà con tre dirette speciali la XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, appuntamento centrale della politica estera italiana. Dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertura dei lavori del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, lunedì 15 dicembre a partire dalle 10, negli speciali si affronteranno i temi chiave dell’agenda internazionale: scenari di sicurezza e cooperazione europea, migrazioni, rotte energetiche, cyber e intelligenza artificiale. In primo piano anche il dialogo strategico tra Italia e Germania e il ruolo del nostro Paese come snodo geopolitico nel Mediterraneo e in Europa, con la partecipazione di ministri, rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e del mondo accademico. Le dirette saranno trasmesse sulla homepage Adnkronos e sul nostro canale Youtube, nei giorni 15-16-17 dicembre, e inizieranno mezz'ora prima dei lavori della Conferenza. Tra gli ospiti di Davide Desario, Fabio Insenga e Giorgio Rutelli ci saranno diplomatici, accademici ed economisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Conferenza degli ambasciatori Politica estera italiana Sicurezza e cooperazione europea Migrazioni Rotte energetiche Cyber e intelligenza artificiale
Vedi anche
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza