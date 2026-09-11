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Una coppia in pensione si trasferisce... in Spagna: "Con il camper non spendiamo un euro"

Un singolo viaggio si è trasformato in appuntamento fisso per due anziani francesi

Camper - Ipa/Fotogramma
Camper - Ipa/Fotogramma
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11 settembre 2026 | 15.16
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Una coppia va in pensione e decide di trasferirsi... in Spagna. Chantal e Didier Gautherey, francesi originari della regione dell'Herault, una volta conquistata la pensione hanno deciso di viaggiare con il loro camper, ma proprio durante un lungo periodo lontano da casa ne hanno trovata una nuova.

Da ormai quattro anni, gli anziani trascorrono i propri inverni in Spagna: "Veniamo qui per il caldo e il costo della vita ", ha svelato Chantal a TF1, mentre Didier ha aggiunto: "Per la spesa, per tutto, davvero. Al ristorante, ad esempio, ci concediamo cose che non potremmo permetterci in Francia". Questione di soldi insomma, ma non solo. In Spagna sono molto più 'camper friendly' rispetto alla Francia, un particolare che ha convinto la coppia a trascorrere sempre più tempo nel Paese.

Parcheggi vista mare e soprattutto gratuiti, tutti forniti di acqua potabile: "L'acqua si trova ovunque. In ogni caso, abbiamo un'app per trovare le fontanelle disponibili ", ha spiegato Didier. Come loro anche un'altra coppia di camperisti in pensione, Philippe e Michelle Bardoux, ha dichiarato di non aver speso nemmeno un centesimo per il parcheggio da quando sono partiti dalla Normandia per un viaggio di tre mesi: "Valencia, Denia, Benidorm... Tutto per zero euro di parcheggio. In Spagna si trovano più parcheggi che in Francia ".

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