circle x black
Cerca nel sito
 

Corea del Nord: "Manovre militari Usa-Seul una provocazione". E rivendica "diritto ad autodifesa"

Le manovre militari congiunte si svolgeranno dal 18 al 28 agosto

Kim Jong-un (Ipa)
Kim Jong-un (Ipa)
11 agosto 2025 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Una provocazione militare diretta". E' quello di cui parla la Corea del Nord in vista delle manovre militari congiunte che dal 18 al 28 agosto vedranno impegnati gli Stati Uniti e l'alleata Corea del Sud. Per Pyongyang si tratta di "esercitazioni di guerra", di una "provocazione militare diretta" e la Corea del Nord rivendica "il diritto sovrano" all'"autodifesa".

"Condanniamo con forza Usa e Corea del Sud per le loro mosse provocatorie che mostrano chiaramente la posizione di confronto militare" con Pyongyang, afferma il ministro della Difesa della Corea del Nord, No Kwang Chol, in una dichiarazione diffusa dall'agenzia nordcoreana Kcna. Il ministro parla di "minaccia reale" che avrà un "effetto boomerang" con ripercussioni sulla "sicurezza".

In caso di "provocazioni", le "Forze Armate risponderanno alle esercitazioni di guerra" di Usa e Corea del Sud con un approccio con "contromisure risolute e determinate" secondo "il diritto all'autodifesa", aggiungono dalla Corea del Nord, con un "monito" per le "conseguenze negative" che potrebbero esserci per le esercitazioni 'Ulchi Freedom Shield', che Usa e Corea del Sud organizzano ogni anno.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
corea del nord corea del sud usa corea del nord usa corea del sud
Vedi anche
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza