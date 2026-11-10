Corte dei Conti Ue: sanzioni alla Russia inefficaci per disomogeneità

I Paesi dell’Ue attuano le sanzioni commerciali nei confronti della Russia in modi diversi, "limitandone l’impatto complessivo". Lo stabilisce una nuova relazione della Corte dei Conti europea. Le ambiguità di natura giuridica presenti nel quadro disciplinante le sanzioni, nonché il fatto che le autorità nazionali le applicano in modo disomogeneo, le rendono meno efficaci.

Inoltre, per i magistrati contabili, gli Stati membri dell’Ue non utilizzano allo stesso modo i sistemi di condivisione delle informazioni e la Commissione Europea non controlla a sufficienza le modalità con cui le sanzioni sono attuate né ciò che queste ultime conseguono.

A oltre quattro anni dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, queste carenze incidono "negativamente" sull’uniformità e sull’efficacia dell’attuazione delle sanzioni commerciali, generando "rischi di elusione".

Le sanzioni commerciali fanno parte della politica estera e di sicurezza comune dell’Ue. Tuttavia, sono le autorità doganali ad essere in prima linea per attuarle; l’Ue fa quindi per lo più affidamento sui sistemi di queste ultime per raggiungere specifici obiettivi di politica estera.

Dal febbraio 2022, l’Ue ha progressivamente imposto alla Russia ben 21 pacchetti di sanzioni, per indebolirne lo sforzo bellico, limitando il commercio di beni strategici. Assieme alle misure adottate per impedire che i beni dell’Ue raggiungano la Russia tramite Paesi terzi, si tratta delle misure restrittive di più ampia portata mai decise dall’Ue.

"Le sanzioni commerciali dell'Ue otterranno l’impatto voluto solo se tutti gli Stati membri le applicheranno in modo uniforme e coordinato - ha affermato Mihails Kozlovs, il membro della Corte che ha diretto l’audit - la Commissione ha lavorato duro per istituire il quadro necessario e coordinare l’attuazione, ma norme poco chiare e punti deboli nell’applicazione attenuano l’impatto delle sanzioni e ne facilitano l’elusione".

Le sanzioni e le misure anti-elusione hanno ridotto in modo significativo gli scambi commerciali tra l’Ue e la Russia nonché le esportazioni dirette di beni critici di natura militare. Dal 2022, gli scambi Ue-Russia sono crollati, sebbene in certa misura continuino: l’Ue, che era il primo partner commerciale della Russia, adesso è il terzo.

Nel 2025, l’Ue rappresentava circa il 10% degli scambi di beni della Russia, per un valore di 58 miliardi di euro, rispetto ai 253 miliardi di euro del 2021: un calo di oltre il 75%. Secondo le stime, al luglio 2026 l’impatto economico delle restrizioni all’esportazione e dei divieti imposti su beni e tecnologie ammontava a 49 miliardi di euro, il che equivale al 56 % delle esportazioni Ue verso la Russia prima del 2022.

L’impatto sulle importazioni è stato stimato pari a circa 110 miliardi di euro, ossia al 75 % delle importazioni pre-conflitto provenienti dalla Russia. Nel complesso, le sanzioni dell’Ue sono state in larga misura efficaci nel fermare l’esportazione diretta dei beni di cui le forze armate russe hanno più bisogno, compresi i prodotti comuni ad alta priorità ed i beni economicamente critici. Tuttavia, l’elusione tramite Paesi terzi rimane un problema, nonostante le molteplici misure per contrastarla.

La Corte critica "l’ambiguità" di alcune disposizioni giuridiche dell’Ue, che a suo giudizio creano problematiche operative per le autorità doganali. Nella normativa doganale e nelle norme sulle sanzioni vengono talvolta utilizzati termini diversi, rendendo più difficile l’applicazione pratica delle sanzioni. Inoltre, il modo in cui sono formulate le misure restrittive è talvolta "vago", aprendo così la porta a interpretazioni differenti da parte degli Stati membri per quanto concerne le esenzioni.

Questo dà l’opportunità di scegliere la giurisdizione in maniera opportunistica (forum-shopping): le imprese selezionano apposta gli Stati membri nei quali i controlli sono meno rigorosi, facilitando quindi l’elusione. La Corte osserva che un approccio flessibile alla definizione delle sanzioni può facilitare l’accordo tra Stati membri, ma l’altro lato della medaglia è chiaro: l’attuazione può risultare disomogenea e aumenta il rischio che vengano sfruttate "scappatoie" fra un Paese e l’altro.

La Commissione ha istituito estesi meccanismi non soltanto per coordinare le sanzioni tra Stati membri e Paesi non-Ue, ma anche per fornire orientamenti e monitorare l’attuazione. Tuttavia, questi orientamenti non sono giuridicamente vincolanti e lasciano spazio a pratiche nazionali divergenti e a potenziali non conformità. Per di più, la Commissione "non dispone" di criteri per valutare l’efficacia complessiva delle sanzioni. Questo rende difficile determinare la misura in cui esse conseguono i rispettivi obiettivi ed appurare se siano necessarie sanzioni aggiuntive.