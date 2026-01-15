circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, cameriere sulle spalle dei colleghi per lo spettacolo pirotecnico: il ruolo di Jessica Moretti

Secondo i media Cyane Panine, la cameriera morta nel rogo, non lo avrebbe fatto di sua iniziativa: le testimonianze

Agenti sul luogo della strage
Agenti sul luogo della strage
15 gennaio 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cyane Panine, la cameriera morta nel rogo di Crans-Montana la notte di Capodanno, non sarebbe ''salita sulle spalle del collega di sua spontanea volontà'', come ha dichiarato la titolare del bar Le Constellation Jessica Moretti agli inquirenti. Ma sarebbe stata proprio lei, secondo varie testimonianze raccolte dai media svizzeri, a chiedere ai suoi camerieri di prestarsi a questo ''spettacolo'' e di portare così ai tavoli le bottiglie di champagne al quale erano legati dispositivi pirotecnici.

Le testimonianze

"Abbiamo testimonianze dei parenti di Cyane che hanno confermato che i camerieri avevano l'abitudine di mettere in scena questo spettacolo e che le cameriere a volte salivano sulle loro spalle", ha dichiarato Sophie Haenni, avvocato della famiglia della vittima francese di 24 anni. "Un'amica intima di Cyane era molto spesso a Crans-Montana - racconta l'avvocato - E sentiva spesso la signora Moretti chiedere a Cyane di fare questo o quello, perché in realtà tutto veniva dai dirigenti. I dipendenti non prendevano iniziativa".

Un ex dipendente del Constellation, contattato da Rts, ha confermato questa pratica. "A Le Constellation organizzavano uno spettacolo, portando le cameriere sulle spalle" e "la proprietaria, Jessica, mi suggerì di fare lo stesso", racconta a condizione di anonimato. La stessa scena, afferma, si ripeteva ogni sabato. "Per questo spettacolo, i proprietari ci incoraggiavano a portare le cameriere sulle spalle con i bengala per invogliare altri clienti. Il fatto che portassimo le cameriere sulle spalle significava che eravamo molto vicini al soffitto. Ed è per questo che in seguito ho smesso di farlo", spiega il cameriere.

Gli avvocati dei Moretti, contattati da Rts, hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito. Ma alla polizia vallesana il primo gennaio Jessica Moretti aveva dichiarato: "Riconosco Cyane nella foto. E' effettivamente sulle spalle di qualcuno. L'ha fatto di sua spontanea volontà. Si mettono in gioco. Non ho mai impedito loro di farlo, ma non li ho nemmeno mai costretti", ha testimoniato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crans montana strage crans montana crans montaana cameriera cyane panine jessica moretti
Vedi anche
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza