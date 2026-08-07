Crisi migranti Ceuta: Ppe accusa Spagna per mancati fondi Ue

La segretaria generale del Partito Popolare Europeo (Ppe), Dolors Montserrat, ha criticato il governo spagnolo per non aver richiesto ulteriori risorse all'Unione Europea per affrontare la crisi migratoria che Ceuta sta vivendo da oltre una settimana.

La leader del Ppe ha rilasciato un'intervista a 'esRadio', riportata da Europa Press, in cui ha fatto riferimento all'intervento del commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione, Magnus Brunner, alla commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari interni del Parlamento Europeo, dove ieri si è discusso della crisi nella città autonoma.

Brunner ha osservato che Frontex "è già presente a Ceuta", ma che le autorità spagnole non hanno presentato "alcuna richiesta aggiuntiva" per ampliare il supporto dell'agenzia europea, pur affermando che la Commissione è "pronta a fare di più" se necessario.

Brunner ha inoltre precisato che Bruxelles non ha ricevuto alcuna informazione dal governo spagnolo in merito a una possibile infiltrazione terroristica tra i migranti in arrivo nella città autonoma, né su una potenziale richiesta di ricollocazione di minori non accompagnati in altri Stati membri ai sensi del Patto su asilo e migrazione.

"Naturalmente, si applicheranno le normative spagnole e, per noi, l'importante è che il governo spagnolo ci abbia assicurato che l'area Schengen sarà protetta e non subirà ripercussioni. Questo è il messaggio principale che abbiamo ricevuto dal governo spagnolo", ha concluso il commissario

Da parte sua, Montserrat ha criticato il fatto che sia il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, sia la ministra della Difesa, Margarita Robles, non abbiano avuto "la decenza" di presentarsi davanti al Parlamento Europeo. Ha affermato che è una "menzogna" che il governo stia "collaborando" e che si stia "coordinando" con l'Ue sulla crisi di Ceuta.

Per Montserrat, dopo la deposizione del commissario degli Interni, è emerso chiaramente che il governo spagnolo non ha richiesto "maggiore aiuto e sostegno", ma non ha nemmeno identificato "l'identità di tutti gli aggressori ancora presenti a Ceuta", che, secondo la sua stima, ammontano a "oltre 5mila", né ha condiviso queste informazioni con l'Europa. "Non sappiamo se tra loro ci siano criminali o terroristi, o lupi solitari e jihadisti, e questa è responsabilità del governo Sánchez", ha aggiunto.

La segretaria generale del Ppe ha criticato il governo spagnolo e "due ministri incapaci e irresponsabili", che "non sono all'altezza del compito di gestire la situazione che Ceuta sta vivendo". A suo avviso, il premier Pedro Sánchez "vuole dichiarare conclusa questa crisi come se fosse" un incidente isolato, ma "la crisi continua", perché ha leso "la sicurezza nazionale e l'integrità territoriale".

"Ceuta è minacciata dalle conseguenze di questa crisi, con oltre 100 morti e molti adulti e minori non identificati ancora per le strade", ha ricordato, prima di chiedere all'esecutivo di identificare i minori e gli adulti che rimangono in città, in modo che possano essere rimpatriati "attraverso la direttiva sui rimpatri e che i minori non vulnerabili vengano restituiti alle loro famiglie d'origine".