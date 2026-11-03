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Cyberattacchi ai supermercati in Germania: cibo distrutto per sabotaggio ai banchi frigo

L'ondata di azioni dolose, non rivendicate, continua a colpire esercizi commerciali in Europa

I freezer vengono svuotati nel supermercato Ica Qvantum di Sjoebo, in Svezia, dopo un attacco informatico che ha portato la temperatura a 50 gradi sopra lo zero - Fotogramma/Ipa
I freezer vengono svuotati nel supermercato Ica Qvantum di Sjoebo, in Svezia, dopo un attacco informatico che ha portato la temperatura a 50 gradi sopra lo zero - Fotogramma/Ipa
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03 novembre 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche la Germania è stata colpita dall'ondata di attacchi informatici che hanno preso di mira gli impianti di refrigerazione di supermercati ed esercizi commerciali in diversi Paesi europei. Secondo quanto riferito oggi dall'agenzia di stampa tedesca Dpa, sono stati attaccati gli impianti di refrigerazione di un supermercato gestito dall'ente di beneficenza Arbeiterwohlfahrt a Wetter-Volmarstein, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia.

La temperatura è salita sia nei banchi frigo del punto vendita, sia nelle aree di stoccaggio esterne. Il supermercato è stato costretto a gettare via ingenti quantità di generi alimentari. L'entità dei danni non è ancora chiara. Secondo Sandrae Salten, responsabile dell'organizzazione, l'obiettivo reale degli hacker era l'azienda che si occupa della manutenzione da remoto degli impianti di refrigerazione.

I media tedeschi riportano che sono stati colpiti anche supermercati a Wuppertal e nella regione del Münsterland. La polizia non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Ieri dei criminali informatici hanno provocato un innalzamento della temperatura in frigoriferi e congelatori anche in Belgio, dove la Procura federale ha aperto un'indagine, oltre che nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Estonia, Irlanda e Italia.

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