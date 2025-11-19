circle x black
La guida del municipio passerà a Sisse Marie Welling della Sinistra Verde

19 novembre 2025 | 15.58
Redazione Adnkronos
Per la prima volta in più di 100 anni, i Socialdemocratici hanno perso il controllo di Copenaghen, capitale della Danimarca. Alle elezioni municipali il partito della premier, Mette Frederiksen, ha subito una sconfitta storica: la guida del municipio passerà a Sisse Marie Welling della Sinistra Verde (Socialistisk Folkeparti, Sf). "Il calo è più grande di quanto ci aspettassimo", ha ammesso Frederiksen, commentando la discesa del consenso per i Socialdemocratici nella capitale danese dal 17,2% al 12,7% e la debacle della loro candidata, Pernille Rosenkrantz-Theil, ex ministra degli Affari sociali e dell'Edilizia abitativa, amica di Frederiksen, con cui condivide la proprietà di una casa estiva.

A livello nazionale il partito della premier ha subito una flessione significativa, scendendo dal 28,4% delle elezioni locali del 2021 al 23,2%, mentre il Partito Popolare Danese di estrema destra ha guadagnato terreno, passando dal 4% al 5,9%. Oltre a Copenaghen, i Socialdemocratici hanno subito pesanti sconfitte anche nei comuni di Frederikshavn, Koge, Fredericia, Gladsaxe e Holstebro.

Tra le ragioni del calo dei consensi citate dagli analisti ci sono l'aumento dei prezzi alimentari, lo squilibrio tra aree urbane e rurali e le politiche intransigenti di Frederiksen su questioni come l'integrazione e l'immigrazione. La sconfitta, sebbene rappresenti un duro colpo per il partito, non dovrebbe però mettere in discussione la leadership della premier.

Karoline Lindgaard, candidata sindaca del movimento ecologista Alternative, ha individuato la crisi per i Socialdemocratici nel fatto che questo ultimi "si sono spostati politicamente a destra, diventando un partito populista di destra su temi quali l'integrazione, il sostegno alla disoccupazione e l'ambiente. Si è trattato di una manovra strategica cinica per evitare di perdere elettori a favore dell'estrema destra, ma sembra, in base ai sondaggi, che tutto ciò che hanno fatto sia stato preparare i propri elettori a unirsi all'estrema destra invece di restare con i socialdemocratici".

