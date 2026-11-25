La premier Mette Frederiksen ha definito il velo "espressione d'oppressione", mentre si discute se vietarlo anche in scuole e università

Il governo danese ha annunciato il divieto per i pubblici ministeri di indossare il velo religioso durante le udienze in tribunale. "Introduciamo norme che impongono ai pubblici ministeri, così come già avviene per i giudici, di apparire neutrali dal punto di vista religioso e politico quando partecipano alle udienze - ha dichiarato il ministro della Giustizia, Nicolai Wammen - Questo vale anche per i veli religiosi, che i pubblici ministeri non potranno più indossare in tribunale". Wammen non ha precisato quali saranno le conseguenze per chi non rispetterà il divieto.

La decisione arriva mentre in Danimarca è in corso un dibattito sulla possibilità di vietare l'uso del velo islamico anche nelle scuole e nelle università. La premier socialdemocratica Mette Frederiksen, che recentemente ha definito il velo "un'espressione di oppressione", si è detta disponibile a discutere la proposta, sostenuta da esponenti della destra e dell'estrema destra, di vietarlo nelle scuole primarie e secondarie inferiori, pur esprimendo dubbi sulla fattibilità giuridica di una simile misura.

La Danimarca, che adotta alcune delle politiche migratorie più restrittive d'Europa, già nel 2018 aveva vietato l'uso nei luoghi pubblici di indumenti che coprono il volto, compresi il burqa e il niqab. Il provvedimento era stato contestato da organizzazioni per la tutela dei diritti umani, tra cui Amnesty International, secondo cui il divieto limita la libertà delle donne di scegliere come vestirsi.