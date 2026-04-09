Dati Eurostat: Ungheria campione Ue dei viaggi in treno

Gli ungheresi, seguiti dagli austriaci e dai francesi, sono i cittadini dell'Ue che viaggiano di più in treno nei rispettivi Paesi, percorrendo le maggiori distanze sul territorio nazionale. Nel 2024, riporta Eurostat, i passeggeri ferroviari in Ungheria, Austria e Francia hanno percorso la distanza media maggiore sui viaggi nazionali: rispettivamente 1.513 chilometri per abitante, 1.493 e 1.442.

I passeggeri ferroviari in Grecia hanno percorso la distanza media minore sui viaggi nazionali, pari a soli 70 chilometri per abitante. Nel 2024, 8,3 miliardi di passeggeri ferroviari hanno effettuato viaggi nazionali nell'Ue, percorrendo un totale di 420 miliardi di chilometri.

A questi si aggiungono 150 milioni di passeggeri che hanno percorso 23 miliardi di chilometri su tratte internazionali. In rapporto alla popolazione, la media è di 958 chilometri per abitante per i viaggi nazionali e di 53 chilometri per abitante per i viaggi internazionali.