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Dati Eurostat: Ungheria campione Ue dei viaggi in treno

Secondo l'agenzia, l'Ungheria è prima in Europa per gli spostamenti su rotaia: i suoi cittadini che percorrono le maggiori distanze nazionali.

Un treno in Lombardia - Fotogramma/Ipa
Un treno in Lombardia - Fotogramma/Ipa
09 aprile 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli ungheresi, seguiti dagli austriaci e dai francesi, sono i cittadini dell'Ue che viaggiano di più in treno nei rispettivi Paesi, percorrendo le maggiori distanze sul territorio nazionale. Nel 2024, riporta Eurostat, i passeggeri ferroviari in Ungheria, Austria e Francia hanno percorso la distanza media maggiore sui viaggi nazionali: rispettivamente 1.513 chilometri per abitante, 1.493 e 1.442.

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I passeggeri ferroviari in Grecia hanno percorso la distanza media minore sui viaggi nazionali, pari a soli 70 chilometri per abitante. Nel 2024, 8,3 miliardi di passeggeri ferroviari hanno effettuato viaggi nazionali nell'Ue, percorrendo un totale di 420 miliardi di chilometri.

A questi si aggiungono 150 milioni di passeggeri che hanno percorso 23 miliardi di chilometri su tratte internazionali. In rapporto alla popolazione, la media è di 958 chilometri per abitante per i viaggi nazionali e di 53 chilometri per abitante per i viaggi internazionali.

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Trasporti treno Ungheria Ue Eurostat
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