circle x black
Cerca nel sito
 

Dazi, accordo Usa-Corea del Sud: l'annuncio di Trump

Secondo il principale consigliere presidenziale di Seul l'intesa fissa al 15% i dazi statunitensi sulle esportazioni sudcoreane, scongiurando l’aumento al 25% minacciato da Trump

Donald Trump e Lee Jae Myung - (Afp)
Donald Trump e Lee Jae Myung - (Afp)
29 ottobre 2025 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Intesa sui dazi tra Usa e Corea del Sud. Ad annunciare l'accordo commerciale il presidente Donald Trump dopo l'incontro con l'omologo sudcoreano Lee Jae Myung. "Sì, l’abbiamo fatto", ha risposto Trump a una domanda dei giornalisti sull'intesa, senza però fornire ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo.

Il tycoon ha parlato di "un ottimo incontro oggi con la Corea del Sud, e molto è stato determinato - ha aggiunto durante la cena con i leader Apec - Abbiamo praticamente finalizzato un accordo commerciale".

Anche la Corea del Sud ha parlato di un accordo complessivo in materia di commercio, investimenti e cooperazione nel settore della cantieristica navale come annunciato dal principale consigliere presidenziale di Seul, Kim Yong-beom.

"Corea del Sud e Stati Uniti hanno concordato i dettagli dei negoziati tariffari", ha dichiarato Kim, spiegando che il pacchetto d’investimenti sudcoreano negli Stati Uniti, del valore di 350 miliardi di dollari, comprende 200 miliardi in investimenti diretti e 150 miliardi in collaborazione nella cantieristica. Secondo Kim, l’accordo fissa al 15% i dazi statunitensi sulle esportazioni sudcoreane, scongiurando l’aumento al 25% minacciato da Trump.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dazi usa dazi usa corea sud dazi accordo usa corea sud dazi trump corea sud
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza