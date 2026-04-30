Il presidente americano: "Il Re e la Regina mi hanno convinto a fare qualcosa che nessun altro era stato in grado di fare, quasi senza nemmeno chiedermelo!"

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato oggi, giovedì 30 aprile, che rimuoverà i dazi sul whisky scozzese in onore di re Carlo e della regina Camilla. Lo ha scritto lo stesso Trump su Truth Social affermando che ''in onore del re e della regina del Regno Unito, che hanno appena lasciato la Casa Bianca e stanno per tornare nel loro meraviglioso Paese, rimuoverò i dazi e le restrizioni sul whisky che limitano la capacità della Scozia di collaborare con il Commonwealth del Kentucky per quanto riguarda il whisky e il bourbon, due industrie molto importanti in Scozia e nel Kentucky''.

Trump ha aggiunto che 'molti desideravano farlo da tempo, dato l'intenso commercio interregionale, soprattutto per quanto riguarda le botti di legno utilizzate. Il Re e la Regina mi hanno convinto a fare qualcosa che nessun altro era stato in grado di fare, quasi senza nemmeno chiedermelo! E' stato un grande onore averli entrambi negli Stati Uniti''.