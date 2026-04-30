circle x black
Cerca nel sito
 

Dazi, Trump: "Rimuovo le tariffe sul whisky in onore di Carlo e Camilla"

Il presidente americano: "Il Re e la Regina mi hanno convinto a fare qualcosa che nessun altro era stato in grado di fare, quasi senza nemmeno chiedermelo!"

Un brindisi tra re Carlo e Donald Trump (Fotogramma/ipa)
Un brindisi tra re Carlo e Donald Trump (Fotogramma/ipa)
30 aprile 2026 | 21.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato oggi, giovedì 30 aprile, che rimuoverà i dazi sul whisky scozzese in onore di re Carlo e della regina Camilla. Lo ha scritto lo stesso Trump su Truth Social affermando che ''in onore del re e della regina del Regno Unito, che hanno appena lasciato la Casa Bianca e stanno per tornare nel loro meraviglioso Paese, rimuoverò i dazi e le restrizioni sul whisky che limitano la capacità della Scozia di collaborare con il Commonwealth del Kentucky per quanto riguarda il whisky e il bourbon, due industrie molto importanti in Scozia e nel Kentucky''.

CTA

Trump ha aggiunto che 'molti desideravano farlo da tempo, dato l'intenso commercio interregionale, soprattutto per quanto riguarda le botti di legno utilizzate. Il Re e la Regina mi hanno convinto a fare qualcosa che nessun altro era stato in grado di fare, quasi senza nemmeno chiedermelo! E' stato un grande onore averli entrambi negli Stati Uniti''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dazi whisky scozzese Commonwealth del Kentucky
Vedi anche
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flotilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo nostre navi diretti in Israele, si divertono" - Video
News to go
Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza