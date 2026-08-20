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Si allena, beve birra e va a ballare: i segreti di una donna di 101 anni

Anne Angioletti, che abita a New York, mantiene uno stile di vita giovanile nonostante l'età

Anziana - Canva
Anziana - Canva
20 agosto 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

101 anni e non sentirli. La signora Anne Angioletti, statunitense di origine italiana, ha appena festaggiato il suo 101esimo compleanno, continuando a lavorare nella sua gioielleria, inaugurata nel 1964 a Cresskill, nel New Jersey, e che gestisce da ormai 70 anni. La longevità della donna però sarebbe anche dovuta a uno stile di vita molto 'giovanile'.

Rimasta vedova molto giovane, Angioletti ha cresciuto tre figli da sola, diventando una figura nota a New York, tanto da partecipare a diversi programmi televisivi americani. Non soffre di patologie particolari dovute all'età e non ha mai avuto malattie: "Penso che il segreto sia che amo la vita", ha detto a Today, "cerco di non pensare troppo al domani".

I segreti della sua longevità sembrano essere anche culinari. "Adoro le uova, ne mangio una ogni mattina", ha rivelato la donna, che le abbina a fiocchi d'avena e succo d'arancia, così da avere tutte le vitamine che le servono. A pranzo invece ecco in tavola pollo o pesce con verdure, soprattutto spinaci e barbabietole, alternandole a piatti della cucina cinese o mediterranea. A cena invece mangia meno, così da conciliare meglio il sonno, e rinuncia agli spuntini e ai dolci, tranne il cioccolato.

Un'altra sua debolezza? La birra, che beve una volta a settimana. Ma ci sono anche altre abitudini che la mantengono giovane: Angioletti va a cena con gli amici nel weekend e poi, spesso, a ballare. Inoltre la donna non rinuncia, nonostante l'età, all'attività fisica: mezzora al giorno di esercizi in cui solleva le gambe, fa piccoli piegamenti e allena le braccia con dei pesi leggeri. Un modo per tenere il corpo attivo, e allungare la vita.

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donna 101 anni segreti 101 anni
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