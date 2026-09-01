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Aggressione a Times Square, la donna accoltellata a morte è la vicepresidente di Bank of America

La 32enne, Erin Piacenti, è morta a causa delle ferite all'addome che le ha inferto ieri Pamela Cisneros, 49 anni, con problemi mentali. Ferito anche un 68enne

I coltelli utilizzati per l'aggressione a Times Square - (Fotogramma/Ipa)
I coltelli utilizzati per l'aggressione a Times Square - (Fotogramma/Ipa)
01 settembre 2026 | 20.40
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

E' la vicepresidente di Bank of America, Erin Piacenti, la donna accoltellata a morte a Times Square. Lo riporta la Cbs ricordando che Piacenti, 32 anni, è deceduta a causa delle ferite all'addome che le ha inferto ieri Pamela Cisneros, 49 anni. La donna ha estratto due coltelli e ha aggredito senza motivo Piacenti e un uomo di 68 anni all'incrocio tra la West 42nd Street e la Seventh Avenue, secondo quanto riferito dalla polizia. Gli agenti hanno sparato e ucciso Cisneros dopo che la donna si era avvicinata a loro con due coltelli, urlando ''vi ucciderò''.

La dinamica dell'aggressione

Il commissario del dipartimento di polizia di New York, Jessica Tisch, ha dichiarato che l'attacco risulta essere ''casuale e immotivato''. Gli agenti intervenuti hanno aperto il fuoco dopo aver tentato di immobilizzare la donna con un taser, ma non sono riusciti a impedirle di avanzare verso di loro con i coltelli, ha spiegato Tisch. L'uomo ferito si trova ricoverato in condizioni stabili. La polizia ha reso noto che Cisneros, originaria del Queens, aveva precedenti documentati per problemi di salute mentale, ma non era mai stata arrestata. "Siamo sconvolti e profondamente addolorati per la tragica perdita della nostra collega. Era una preziosa compagna di squadra e ci mancherà moltissimo. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti i suoi cari", ha dichiarato il portavoce di Bank of America, John Yiannacopoulos. Citato dal New York Times Tom Harris, presidente della Times Square Alliance, che rappresenta le attività commerciali della zona, ha definito gli accoltellamenti "una tragedia che non sarà dimenticata facilmente".

L'attacco è avvenuto poche settimane dopo che Luigi Mangione si è dichiarato colpevole di accuse federali legate all'omicidio di un altro dirigente d'azienda in una strada di New York, Brian Thompson, ceo di UnitedHealthcare.

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