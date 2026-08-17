circle x black
Cerca nel sito
 

Luigi Mangione, processo rinviato dopo la dichiarazione di colpevolezza

La prima udienza, inizialmente prevista per settembre, slitta al 18 dicembre dopo l'ammissione di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco il ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson

Luigi Mangione - (Fotogramma/Ipa)
Luigi Mangione - (Fotogramma/Ipa)
17 agosto 2026 | 23.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il processo per omicidio di Luigi Mangione, che ha ammesso di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco il dirigente statunitense, il ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, sarà rinviato dopo la sua dichiarazione di colpevolezza. Lo stabilisce un'ordinanza, depositata oggi, che sposta al 18 dicembre la prima udienza del procedimento, inizialmente prevista per settembre.

La dichiarazione di colpevolezza

Mangione si è dichiarato colpevole venerdì scorso e i procuratori hanno annunciato che chiederanno l’ergastolo. L'imputato era accusato di stalking federale e di omicidio nel sistema statale di New York, ma la difesa ha chiesto di ritirare le accuse statali per evitare un doppio processo sulla stessa condotta.

Sia le accuse di stalking che quelle di omicidio potrebbero comportare una condanna all’ergastolo. Altre due accuse federali, che prevedevano la pena di morte, sono state archiviate da un giudice a inizio anno.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
luigi mangione cosa ha fatto luigi mangione chi è luigi mangione malattia luigi mangione cosa ha fatto e perché
Vedi anche
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza