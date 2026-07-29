circle x black
Cerca nel sito
 

Dopo 8 anni, Guterres rilancia i negoziati per Cipro

Guterres propone un incontro a cinque più uno per la riunificazione di Cipro, coinvolgendo le parti e i garanti per una soluzione duratura.

Antonio Guterres - Afp
Antonio Guterres - Afp
29 luglio 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo otto anni di paralisi e sedici anni dall'ultima visita di un segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres ha incontrato oggi i funzionari della Repubblica Turca di Cipro (Trnc), riconosciuta solo dalla Turchia, che occupa un terzo dell'isola, e quelli della Repubblica di Cipro, membro dell'Ue. Nell'isola sorge l'ultimo muro d'Europa, la Green Line, che separa fisicamente le due parti dal 1974.

"Lavoreremo in consultazione con le due parti e i garanti per creare le condizioni per il successo dell'incontro", ha detto Guterres alla stampa a Nicosia, riferendosi ai funzionari dei partiti turco e greco-cipriota, della Grecia, della Turchia, del Regno Unito e delle Nazioni Unite.

"Ho ottenuto l'accordo di entrambe le parti e dei garanti per organizzare un incontro a cinque più uno. Tuttavia, una preparazione adeguata è essenziale, perché voglio evitare nuovi incontri inutili: voglio che questo sia fruttuoso e favorisca la ricerca di una soluzione", ha avvertito Guterres.

Ricordando decenni di incontri infruttuosi per realizzare un piano di riunificazione dell'isola del Mediterraneo, ha invitato i leader di entrambi i partiti a "intensificare" i loro sforzi e definire "misure volte a rafforzare la fiducia".

"Era mio dovere venire a Cipro per esprimere la mia piena solidarietà al popolo cipriota nella sua ricerca di una soluzione", ha detto. "Questo è il momento in cui occorre fare ogni sforzo per ripristinare la fiducia".

"È essenziale raddoppiare i nostri sforzi per definire e attuare misure di rafforzamento della fiducia, in grado di migliorare concretamente la vita quotidiana di tutti i ciprioti. Invito i due leader a intensificare questi sforzi", ha insistito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cipro riunificazione Cipro Antonio Guterres Onu Ue
Vedi anche
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video
Ad Ostia inizia la demolizione dello Shilling, lo stabilimento dei vip - Video
'Un cuore bruciato', la mamma di Domenico: "Non accadano più queste cose, aiutiamo vittime di malasanità"
News to go
Natalità, oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali
Due mamme orse con i loro sei cuccioli, le straordinarie immagini sui Pirenei
Chiellini: "Dt Italia? Felice alla Juve, supporto a Carnevali" - Video
News to go
Nel mondo 287 milioni di persone convivono con un'epatite virale cronica
Lo psichiatra: "Intelligenza artificiale può dare dipendenza" - Video
No Tav, i danni al cantiere di Chiomonte dopo l'assalto - Videonews della nostra inviata
News to go
Dubai, bonus da 700 euro a residenti che portano turisti
Incendi in Sicilia, bruciano capannoni industriali a Termini Imerese - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza