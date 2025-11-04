circle x black
Cerca nel sito
 

E' morto Dick Cheney, potente vicepresidente di Bush

Aveva 84 anni. E' stato il principale architetto della guerra al terrorismo dopo l'11 settembre, culminata con l'invasione dell'Iraq

George Bush e Dick Cheney (Ipa)
George Bush e Dick Cheney (Ipa)
04 novembre 2025 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto Dick Cheney, che è stato il più potente vicepresidente americano dell'epoca moderna e, al fianco di George Bush, il principale architetto della guerra al terrorismo dopo l'11 settembre, culminata con l'invasione dell'Iraq. E' stata la famiglia dell'84enne repubblicano a rendere nota, con un comunicato, la notizia della morte, riporta la Cnn.

"La sua amatissima moglie da 61 anni, Lynne, le figlie, Liz e Mary, e altri membri della famiglia erano con lui al momento della morte" avvenuta a causa di complicazioni per una polmonite e problemi cardiovascolari, si legge nel comunicato della famiglia Cheney. Il 46esimo vicepresidente degli Stati Uniti, per tutti e due i mandati di Bush, dal 2001 al 2009, è spirato la notte scorsa.

Afflitto da problemi cardiovascolari per tutta la sua vita adulta, Cheney era sopravvissuto a una serie di infarti che non gli avevano impedito di continuare la sua carriera politica attiva. Alcuni anni dopo il ritiro alla vita privata nel 2012 si sottopose a un trapianto di cuore.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa oggi usa news dick cheney morto dick cheney cheney bush cheney vicepresidente
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza