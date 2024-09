Emirati, premio Lumen et Magister Scuola medica salernitana per impegno durante Covid

Il Premio Lumen et Magister della Scuola medica salernitana al presidente dell'Ufficio nazionale per i media, presidente del Consiglio per i media degli Emirati arabi uniti ed ex Presidente del dipartimento della sanità ad Abu Dhabi, Sheikhh Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, per gli sforzi umanitari messi in campo durante la pandemia di Covid. Lo rende noto l'agenzia di stampa Wam. Ha partecipato alla cerimonia, che si è svolta per la prima volta alla Camera dei deputati, l'ambasciatore degli Emirati in Italia, Abdulla Ali Al Saboosi.

Il riconoscimento celebra gli sforzi umanitari pionieristici degli Eau durante la crisi pandemica e l'impegno per i valori della solidarietà umana e della cooperazione internazionale. Gli Emirati avevano fornito aiuti medici e logistici ai Paesi colpiti dalla pandemia dimostrando la loro affidabilità come partner globale nell'affrontare le crisi globali.

Sono stati premiati anche Awadh Seghayer Al Ketbi, direttore generale dell'Autorità per la salute a Dubai, Syed Basar Shueb, ceo e managing director della International Holding Company e Peng Xiao, ceo di G42 Group.