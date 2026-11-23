Formano una minoranza di blocco nel Consiglio e lo considerano fondamentale per accelerare la decarbonizzazione dell'economia europea

Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Spagna, Portogallo e Lussemburgo hanno inviato oggi una lettera al commissario europeo al Clima Wopke Hoekstra in difesa dell'Ets 2, che estende il sistema di scambio di emissioni inquinanti anche al riscaldamento domestico, ai combustibili per il trasporto privato e alle imprese non già coperte dall'Ets 1.

Sono otto Paesi, sottolinea una fonte diplomatica europea, che costituiscono una minoranza di blocco nel Consiglio. I Paesi Ue sono profondamente divisi sul tema: a grandi linee, quelli più avanti nella decarbonizzazione difendono l'Ets 2, mentre quelli più in ritardo cercano di ritardarne l'entrata in vigore o di indebolirlo.

Per Samira Nawa, ministra danese per il Clima, "dobbiamo accelerare la transizione ecologica, affinché l'Ue possa ridurre la propria dipendenza da importazioni di energia fossile, costose e inaffidabili. Si tratta di un passaggio fondamentale per abbassare i prezzi dell'energia, rafforzare la nostra competitività a lungo termine e intensificare gli sforzi nella lotta contro il cambiamento climatico".

L'Ets 2, continua Nawa, "è un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo. Ecco perché la Danimarca, insieme a un gruppo di altri Paesi dell'Ue che condividono la stessa ambizione, ha voluto lanciare un segnale chiaro: non dobbiamo ridimensionare uno strumento così cruciale per la decarbonizzazione".