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Bambino perde le sue corde in mare, l'appello social della madre: "Le hanno ritrovate e ho pianto"

È successo in Inghilterra, dove una donna è riuscita a recuperare il giocattolo preferito del figlio grazie ai social

Corda - 123rf
Corda - 123rf
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16 ottobre 2026 | 13.10
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Una madre è scoppiata a piangere quando il figlio autistico ha ritrovato le sue amate corde, dopo averle perso in mare. È successo in Inghilterra, a Ipswich, dove Freddie Carroll, un bambino di sei anni con problemi che non gli permettono di parlare, stava giocando sul molo di Felixstowe con il suo 'giocattolo' preferito, un semplice fascio di corde intrecciate, che ha però deciso di colpo di gettare in acqua.

Il bambino, che era accompagnato dal nonno e dalla madre Emma Jones, è inizialmente scoppiato a ridere, per poi rendersi conto della situazione e mettersi a piangere dispoerato. La donna ha lanciato quindi un accorato appello sui social network per recuperare le corde, che sono state effettivamente ritrovate sulla spiaggia dal personale di un ristorante: "Sono scoppiata a piangere, non potevo credere che qualcuno si fosse messo a cercare un gomitolo di corde per un bambino che non conosceva", ha detto Jones alla Bbc.

"Quando le corde sono sprofondate in mare, i nostri cuori sono sprofondati nello stesso istante, è stato difficile spiegare a Freddie che le sue corde erano sparite", ha raccontato la donna, "lui continuava a prendere la borsa, dove teniamo le corde quando usciamo, e ci infilava le mani dentro perché le tirassimo fuori, ma non c'erano".

"Freddie è affascinato dalle corde e da tutti gli strumenti a corda. Sono davvero importanti per lui e li porta sempre con sé, significano tutto per lui", ha spiegato la donna, "ne è ossessionato, ci gioca tutto il giorno: lo aiutano a calmarsi e a stare bene, sono i suoi piccoli tesori". Quando il suo 'giocattolo' preferito era andato disperso, la madre si è precipatata a comprare corde, nastri e lacci da scarpe, ma il bambino "non era ancora contento". Quindi l'appello sui social, fino al lieto fine.

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