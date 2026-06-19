Fii Priority Europe, a Roma il summit che vuole riportare capitali sull’Europa- Diretta terzo giorno

Dal 17 al 19 giugno il Rome Cavalieri ospita l’edizione europea del vertice del Fii Institute. L'Adnkronos lo seguirà in diretta con investitori, leader politici, grandi gruppi industriali e innovatori
Roma diventa per tre giorni una delle capitali globali degli investimenti. Da domani, 17 giugno, al 19 giugno, il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel, ospita Fii Priority Europe 2026, il summit europeo del Fii Institute, la piattaforma nata in Arabia Saudita e cresciuta negli ultimi anni come uno dei principali luoghi di incontro tra fondi sovrani, grandi investitori, governi, imprese globali e innovatori.