circle x black
Cerca nel sito
 

Francia, 14enne accoltella insegnante al liceo: la professoressa è grave, arrestato il ragazzo

La La docente di arte è stata colpita all'addome e al braccio. Il minore è stato accusato di tentato omicidio

Auto della polizia francese - Afp
Auto della polizia francese - Afp
03 febbraio 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno studente di 14 anni ha accoltellato la sua professoressa in un liceo di Sanary-sur-Mer, in Francia, colpendola all'addome e al braccio. Lo riporta l'emittente francese Bfmtv citando fonti di polizia e della procura. La professoressa è stata ferita in modo grave ed è stata portata dai vigili del fuoco nell'ospedale Saint-Anne a Tolone, dove è ricoverata in prognosi riservata. La docente di arte è stata colpita in cortile "tre o quattro volte" dallo studente, che ora è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, come spiega la procura.

"Il mio pensiero va immediatamente alla vittima, alla sua famiglia e all'intera comunità educativa", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray, che ha anche annunciato che si sarebbe "recato immediatamente sul posto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
accoltellamento studente insegnante liceo Francia news esteri news 14enne arrestato professoressa accoltellata
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza