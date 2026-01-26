circle x black
Freddo artico negli Usa, gli spaghetti si congelano e restano sospesi: il video è virale
26 gennaio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
Un piatto di spaghetti e una forchetta che rimangono sospesi in aria, come fosse una scultura di ghiaccio naturale. E' diventato virale l'esperimento della meteorologa statunitense Jennifer McDermed, che ha mostra in modo visivo gli effetti estremi del freddo polare che sta colpendo gli Stati Uniti. Durante un’ondata di gelo particolarmente intensa a Minneapolis, dove le temperature sono scese fino a circa -29 gradi, McDermed ha esposto all’aria aperta un piatto di spaghetti crudi avvolti attorno a una forchetta all’aria aperta che si sono congelati quasi istantaneamente, rimanendo sospesi come una scultura di ghiaccio naturale.

McDermed ha commentato il post con un pizzico di ironia: “Questo è al 100% reale. È ancora sul mio patio. Vuoi venire da me e provarlo per cena?” .

Il post ha raccolto milioni di visualizzazioni e reazioni tra gli utenti, con alcune persone che hanno provato a replicare l’esperimento in casa, ottenendo risultati simili anche in pochi minuti, grazie alle temperature rigidissime riportate in queste settimane dal cosiddetto Winter Storm Fern che ha portato forti nevicate e gelo in vaste aree del paese.

L’esperimento semplice ma suggestivo ha avuto effetto virale proprio perché mette in scena, con un’immagine familiare come quella di un piatto di pasta, la forza del freddo polare in maniera immediata e sorprendente, facendo riflettere su quanto le temperature estreme possano influenzare anche gli oggetti più comuni.

