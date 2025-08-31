Gabon, dopo l'amnistia governo rilascia autori fallito golpe 2019

Nel quadro di una iniziativa di riconciliazione nazionale promossa dalle autorità di Libreville
Nel quadro di una iniziativa di riconciliazione nazionale promossa dalle autorità di Libreville, il tenente Kelly Ondo Obiang, figura chiave nel fallito colpo di stato del 7 gennaio 2019, è stato rilasciato insieme a diversi suoi compagni. La liberazione dei partecipanti al golpe - spiega l'agenzia AGP - fa seguito all'amnistia annunciata dal Consiglio dei Ministri del Gabon lo scorso 12 agosto. Lasciando la prigione centrale di Libreville, l'ex ufficiale della Guardia Repubblicana ha ringraziato le autorità - a iniziare dal dal Presidente della Repubblica, Brice Clotaire Oligui Nguema - e reso omaggio a quanti hanno perso la vita in occasione del tentato golpe. Ondo Obiang, che aveva guidato l'insurrezione contro l'allora presidente e uomo forte Ali Bongo Ondimba, era stato condannato prima all'ergastolo, poi a 15 anni di carcere.
La liberazione è avvenuta simbolicamente il 30 agosto, anniversario del "Colpo di Stato di Liberazione" del 2023, guidato dall'attuale presidente, golpe che portò alla caduta del regime di Ali Bongo.