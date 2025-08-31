circle x black
Cerca nel sito
 

Gabon, dopo l'amnistia governo rilascia autori fallito golpe 2019

Nel quadro di una iniziativa di riconciliazione nazionale promossa dalle autorità di Libreville

(Foto presidenza Gabon)
(Foto presidenza Gabon)
31 agosto 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel quadro di una iniziativa di riconciliazione nazionale promossa dalle autorità di Libreville, il tenente Kelly Ondo Obiang, figura chiave nel fallito colpo di stato del 7 gennaio 2019, è stato rilasciato insieme a diversi suoi compagni. La liberazione dei partecipanti al golpe - spiega l'agenzia AGP - fa seguito all'amnistia annunciata dal Consiglio dei Ministri del Gabon lo scorso 12 agosto. Lasciando la prigione centrale di Libreville, l'ex ufficiale della Guardia Repubblicana ha ringraziato le autorità - a iniziare dal dal Presidente della Repubblica, Brice Clotaire Oligui Nguema - e reso omaggio a quanti hanno perso la vita in occasione del tentato golpe. Ondo Obiang, che aveva guidato l'insurrezione contro l'allora presidente e uomo forte Ali Bongo Ondimba, era stato condannato prima all'ergastolo, poi a 15 anni di carcere.

La liberazione è avvenuta simbolicamente il 30 agosto, anniversario del "Colpo di Stato di Liberazione" del 2023, guidato dall'attuale presidente, golpe che portò alla caduta del regime di Ali Bongo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
golpe amnistia riconciliazione nazionale Gabon Libreville
Vedi anche
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza