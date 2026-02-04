Raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza hanno provocato questa mattina la morte di nove persone, tra cui tre bambini, e il ferimento di altre 31. Ad annunciarlo è stata la Difesa civile del territorio palestinese.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato "attacchi di precisione" dopo che i suoi soldati sono stati colpiti e uno di loro è rimasto gravemente ferito.